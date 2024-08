Neergeschoten man in Rotterdam is 27, dader van circa 15 jaar oud gezocht

De politie heeft meer details vrijgegeven over het schietincident van maandagavond op de Sluiskreek in Rotterdam, waarbij een 27-jarige man zwaargewond raakte. Rond 18.30 uur werd het slachtoffer op straat neergeschoten en vervolgens door hulpdiensten gereanimeerd. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte, die na het incident op de vlucht sloeg. Volgens Burgernet gaat het om een jongen van ongeveer 15 jaar oud, met een donkere huidskleur en gekleed in zwarte kleding. Ondanks intensief onderzoek en het spreken met getuigen, is de verdachte nog niet aangehouden.

De politie doet een dringende oproep aan iedereen die iets heeft gezien of gehoord, of die beschikt over camerabeelden van de omgeving, om contact op te nemen. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of via een online formulier.