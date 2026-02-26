Man (50) opgepakt voor schietpartij op klaarlichte dag in Arnhem

Crime
Vandaag, 14:00
Een 50-jarige man uit Arnhem is woensdag binnen een uur na een schietpartij in de stad opgepakt. Dat meldt de politie donderdag.
Op een bedrijventerrein aan de Veldoven werden rond 11.45 uur twee mensen beschoten. Zij raakten gewond.
Woensdagavond gingen agenten ook naar een woning aan de Sint Josephstraat in Arnhem. Daar is niemand gearresteerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
