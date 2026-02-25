Twee gewonden bij schietpartij op bedrijventerrein in Arnhem

De politie meldt dat woensdag op een bedrijventerrein aan de Veldoven in Arnhem twee personen zijn beschoten. Beiden raakten daarbij gewond, maar zijn buiten levensgevaar.

De politie is op zoek naar de dader(s). Volgens de politie is er goede hoop op een doorbraak. Het incident heeft overdag plaatsgevonden en omstanders konden het zien gebeuren. Ook hangen er veel camera's op het terrein, waarop de politie hoopt de dader(s) te zien.