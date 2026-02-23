Volg Hart van Nederland
15-jarige opgepakt na schietpartij bij woning Purmerend

Crime

Vandaag, 20:31 - Update: 57 minuten geleden

Een 15-jarige jongen is maandag aangehouden voor zijn mogelijke rol bij een schietpartij in Purmerend. Zaterdagavond werd een woning aan de Pottenbakkerstraat in de wijk Purmer-Noord beschoten. Er raakte niemand gewond, maar de schrik in de buurt is groot.

Rond 22.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van schoten in de wijk. Getuigen zeggen dat ze drie knallen hebben gehoord. Agenten gingen direct naar de Pottenbakkerstraat en startten een onderzoek.

De woning bleek doelwit van de schoten. Over schade aan het huis is niets bekendgemaakt. De opgepakte jongen van 15 wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.

Politie sluit meer aanhoudingen niet uit

De politie onderzoekt de zaak verder en houdt er rekening mee dat er meer mensen zijn betrokken. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Agenten vragen mensen die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden.

Wie camerabeelden heeft uit de omgeving van de Pottenbakkerstraat op zaterdagavond, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

