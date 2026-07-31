'Duitse politie: in hotel gevonden Michel (35) mogelijk slachtoffer roofmoord'

De Duitse politie houdt er rekening mee dat de 35-jarige Michel Chamoun uit Enschede, die afgelopen weekend dood werd gevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, mogelijk slachtoffer is geworden van een roofmoord. Dat meldt BN DeStem vrijdag. In de zaak zit een man uit Almelo vast.

Volgens de Duitse politie is het slachtoffer gewurgd. Onderzoekers houden rekening met moord of roof met de dood tot gevolg. Die verdenking hangt samen met het feit dat de portemonnee van het slachtoffer zou zijn verdwenen. Ook de auto van het slachtoffer werd meegenomen. Die is later bij de woning van de verdachte aangetroffen en in beslag genomen.

Eerder deze week werd er een verdachte aangehouden in deze zaak. Het gaat om een man uit Almelo. In de bovenstaande video is te zien dat de woning van de man is verzegeld voor politieonderzoek.

Chamoun had een spierziekte, gebruikte een rolstoel en was voor veel dagelijkse handelingen afhankelijk van hulp. Volgens de krant was hij samen met de verdachte op pad geweest naar een vuurwerkshow in Emmerich. Omdat ze niet meer naar Nederland terugkeerden, boekten ze een hotel in Rees.

De verdachte werd dinsdag aangehouden bij zijn woning in Almelo. Duitsland heeft Nederland inmiddels gevraagd om hem uit te leveren. De Duitse justitie wil de zaak zelf behandelen, al behoort berechting in Nederland onder bepaalde voorwaarden ook tot de mogelijkheden.

Afscheid en uitvaart

Nabestaanden nemen dit weekend afscheid van Michel Chamoun. Vrijdagavond is er gelegenheid om afscheid te nemen in de Syrisch-Orthodoxe Kerk aan de Wesselerbrinklaan in Enschede. Zaterdagochtend vindt de uitvaartdienst plaats. Vanuit het aan de kerk verbonden klooster Mor Ephrem wordt de kist met het lichaam van Michel naar zijn laatste rustplaats gebracht.