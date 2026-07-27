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Nederlander dood gevonden in hotel in Rees, politie vermoedt misdrijf

Nederlander dood gevonden in hotel in Rees, politie vermoedt misdrijf

Crime

Vandaag, 13:40

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Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en werd een dag later levenloos gevonden nadat hij zijn kamer niet op tijd had verlaten, meldt de Duitse politie.

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De politie gaat "op basis van de omstandigheden" waaronder de man werd aangetroffen uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart.

Verdachte in beeld

Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. Ook schrijft de regionale krant dat de politie een verdachte in beeld heeft. Het gaat om een man die zaterdag samen met de 35-jarige Nederlander bij het hotel is gearriveerd met de auto en met hem mee naar zijn kamer ging. Hij wordt nog gezocht.

De dode man is volgens de Duitse krant afkomstig uit de buurt van Enschede. Of de verdachte ook uit Nederland komt, is onbekend. Bij het hotel zouden geen gegevens van de man zijn genoteerd.

Door ANP
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