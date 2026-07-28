'Man in Almelo aangehouden na dood Nederlander in Duits hotel'

De politie heeft dinsdagochtend tijdens een grootschalige politieactie aan de Burcht in Almelo iemand aangehouden. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De aanhouding zou verband houden met de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees, schrijft RTV Oost. Ook het Openbaar Ministerie in Kleve meldt aan het Duitse WDR dat er iemand is aangehouden in de zaak.

De politie kan aan Hart van Nederland niet bevestigen dat er iemand is aangehouden in Almelo, noch dat er iemand is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de Nederlander in het Duitse hotel. Ook de politie in Duitsland kan niets bevestigen aan Hart van Nederland. Het Duitse Openbaar Ministerie is vooralsnog niet bereikbaar.

Dood Nederlander in hotel

De Nederlander checkte zaterdag in en werd een dag later levenloos gevonden nadat hij zijn kamer niet op tijd had verlaten, meldde de Duitse politie eerder. Onderzoekers troffen de verdachte aan bij zijn huis in Almelo. Omdat de auto van de Nederlander, die dood in het hotel werd aangetroffen, voor het huis van de verdachte geparkeerd stond, besloot de politie de man te arresteren.

Het is nog onbekend wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer. Na de arrestatie in Nederland moeten de Duitse autoriteiten nu een uitleveringsverzoek indienen.