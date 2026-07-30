OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Duitsland vraagt overlevering na dood Nederlander in Duits hotel

Crime

Vandaag, 20:04

Link gekopieerd

De autoriteiten in Duitsland hebben Nederland om overlevering gevraagd van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotelkamer in het Duitse Rees. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De verdachte werd dinsdag in Almelo aangehouden. Het OM geeft geen details over zijn identiteit.

Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, blijkt volgens de autopsie gewurgd te zijn. Hij komt uit de omgeving van Enschede. Er zijn volgens het Duitse OM sporen op het stoffelijk overschot aangetroffen die wijzen op het gebruik van geweld in de hals van het slachtoffer.

Slachtoffer dood aangetroffen in hotelkamer

De 35-jarige Nederlander checkte zaterdag in het hotel in en verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. Het OM liet maandag al weten een verdachte in beeld te hebben, een man die het slachtoffer "vergezelde" toen hij bij het hotel aankwam.

Door ANP

Lees ook

'Man in Almelo aangehouden na dood Nederlander in Duits hotel'
'Man in Almelo aangehouden na dood Nederlander in Duits hotel'
'Nederlander (35) gewurgd in Duits hotel', politie zoekt verdachte
'Nederlander (35) gewurgd in Duits hotel', politie zoekt verdachte
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.