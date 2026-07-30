Duitsland vraagt overlevering na dood Nederlander in Duits hotel

De autoriteiten in Duitsland hebben Nederland om overlevering gevraagd van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotelkamer in het Duitse Rees. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De verdachte werd dinsdag in Almelo aangehouden. Het OM geeft geen details over zijn identiteit.

Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, blijkt volgens de autopsie gewurgd te zijn. Hij komt uit de omgeving van Enschede. Er zijn volgens het Duitse OM sporen op het stoffelijk overschot aangetroffen die wijzen op het gebruik van geweld in de hals van het slachtoffer.

Slachtoffer dood aangetroffen in hotelkamer

De 35-jarige Nederlander checkte zaterdag in het hotel in en verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. Het OM liet maandag al weten een verdachte in beeld te hebben, een man die het slachtoffer "vergezelde" toen hij bij het hotel aankwam.