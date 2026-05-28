Kidnapouders Dalfsen riskeren cel en tbs na ontvoering kinderen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraf en tbs geëist tegen een vader en moeder die hun kinderen zouden hebben ontvoerd naar België. Tegen Samantha F. (46) eist justitie anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Haar partner Michaël van K. (55) hoorde een eis van veertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De ouders menen dat ze in hun recht stonden om hun kinderen mee te nemen. Volgens hen waren ze bang dat ze het gezag over hun zoon en dochter definitief zouden verliezen. "We voelden enige tijdsdruk", zei Van K. donderdag in de rechtbank in Zwolle.

Het stel zegt vooraf juridisch advies te hebben ingewonnen. Ze wilden hun zaak laten beoordelen door Belgische autoriteiten. "Ik heb dit met mijn eigen volle verstand gedaan, op advies van advocaten", verklaarde Van K.

Amber Alert na verdwijning kinderen

De zaak die donderdag werd behandeld in de rechtbank in Zwolle draaide om de ontvoering van een meisje van toen 11 jaar en haar 6-jarige broertje. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst toen ze op 31 maart 2025 werden meegenomen uit Dalfsen in Overijssel.

Het meisje werd volgens getuigen klemgereden toen ze naar school fietste. Daarna zou haar moeder haar hardhandig in een auto hebben getrokken. Ook zou het meisje hebben geroepen: "Help, help, ik word ontvoerd." Samantha F. ontkent dat geweld is gebruikt. Het jongetje werd later meegenomen bij het gezinshuis waar hij verbleef.

Vermomming en vlucht naar België

Na de ontvoering stapten de ouders op station Dalfsen in een klaarstaande huurauto. Via Duitsland reden ze naar België. De kinderen droegen onderweg een vermomming. Volgens justitie stuurde Van K. onderweg ook een mail aan de gemeente Dalfsen met het verzoek de kinderen uit te schrijven, omdat het gezin naar het buitenland zou verhuizen.

Na de verdwijning werd rond 13.15 uur een Amber Alert verstuurd. Daarbij werden ook namen en foto's van de kinderen gedeeld. In de nacht van 1 april werden de ouders aangehouden in een woning in het Belgische Oudenaarde, waar de kinderen lagen te slapen. In het huis vonden agenten ook een taser en drie gps-trackers. Volgens het meisje zou haar moeder met het stroomstootwapen hebben gedreigd.

Kinderen wilden terug naar Nederland

De kinderen zijn al sinds april 2021 uit huis geplaatst. Volgens Samantha F. gebeurde dat onterecht. "Onterecht afgepakt", zei ze in de rechtbank. "Ik vind dat ik in mijn recht ben geweest om mijn kinderen op te halen." Ze noemde zichzelf slachtoffer in deze zaak.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de gevolgen voor de kinderen groot. "Hartverscheurend is het om te zien wat dit heeft gedaan met de kinderen", zei de officier van justitie. De kinderen verklaarden later dat ze bang waren en terug wilden naar Nederland. Toen de rechter vroeg of de ouders aan de gevolgen voor hun kinderen hadden gedacht, vergeleek Van K. de actie met een tandartsbezoek. "Het is nooit een leuk moment, maar het moet op enig moment gebeuren."

Syndroom van Münchhausen by proxy

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Samantha F. mogelijk het syndroom van Münchhausen by proxy, waarbij een ouder een kind bewust ziek maakt om aandacht te krijgen. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum konden geen diagnose stellen, omdat F. niet wilde meewerken aan onderzoeken. Toch spreekt justitie van een "ernstig gevaar" op herhaling als zij onbehandeld terugkeert in de samenleving.

Het OM verwees ook naar een eerder onderzoek naar mogelijke kindermishandeling door de ouders. Die zaak werd geseponeerd, omdat de kinderen toen al niet meer thuis woonden.De ouders hebben inmiddels geen ouderlijk gezag meer. Tegen die beslissing loopt nog hoger beroep.

De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.