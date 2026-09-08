Ook tweede neergeschoten agent in Overasselt weer thuis

De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt, zijn uit het ziekenhuis ontslagen. De agent die na het geweld aanvankelijk werd opgenomen op de intensive care mocht dinsdag naar huis. De andere gewonde agent was afgelopen vrijdag al thuis.

Daarmee liggen er geen slachtoffers van het geweld meer in het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder hebben de getroffen agenten "vooral behoefte aan rust".

Op bovenstaande beelden zie je hoe het onderzoek zondag verliep.

Drukverband voorkwam erger

Korpschef Janny Knol vertelde de avond na het incident in talkshow Eva dat een van de twee agenten levensbedreigend gewond was geraakt. Met het aanleggen van een drukverband zou zijn voorkomen dat de agent overleed.

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Beveiliger doodgeschoten

In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt. Een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en de twee agenten raakten gewond.

Na het geweld zijn in totaal 35 mensen aangehouden.