Oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht vast voor bezit kinderporno

Crime
Vandaag, 20:50
De voormalig burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, Herman J., zit vast voor het bezit van kinderporno. Zijn hechtenis is met negentig dagen verlengd door de Rechtbank in Rotterdam, zo bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. De 77-jarige verdachte werd aangehouden op 17 februari van dit jaar.
De zedenrechercheurs doen momenteel onderzoek naar gegevensdragers, denk aan telefoons, laptops en andere devices, die in beslag zijn genomen bij de voormalige burgemeester. Daarop is kinderporno aangetroffen. Het beeldmateriaal wordt nu door de rechercheurs verder onderzocht.
J. was jarenlang actief in de lokale politiek als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, van 1996 tot en met 2011 om precies te zijn. Daarnaast was hij voorzitter van de goochelaarsvereniging 'Hands Down' en de lokale voetbalclub ASWH.
