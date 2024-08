Ontsnapte gedetineerde na ruim een maand gearresteerd in Groningen

Na ruim een maand na zijn ontsnapping is een gedetineerde uit Alphen aan den Rijn donderdag gearresteerd in Groningen. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vrijdag tegenover Omroep West.

De man, die vast zat in de gevangenis in Alphen, verliet eind juni het cellencomplex voor een behandeling in het ziekenhuis. Ondanks dat dit onder politiebegeleiding gebeurde wist de man alsnog te ontsnappen. Sindsdien ontbrak elk spoor van de man.

Inval

Een speciaal politieteam begon de jacht op de gedetineerde. Ze wisten hem donderdag in de namiddag in Groningen te arresteren. Hij bevond zich met anderen op dat moment in een auto die werd klemgereden.

Waarvoor de man vastzit en hoelang hij nog in de gevangenis moet blijven is niet bekend. Wel bekend is dat hij weer terug is in zijn cel.