Gevangene al weken spoorloos, ontsnapt na ziekenhuisbezoek

Een gevangene is op donderdag 27 juni ontsnapt na een bezoek aan het ziekenhuis. De man was onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling, maar wist bij het verlaten van het ziekenhuis te ontkomen. De man is nog altijd voortvluchtig. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dinsdag aan Hart van Nederland.

De ontsnapping vond vorige maand al plaats, nadat de gevangene naar het ziekenhuis was gebracht, maar is nu pas bekendgemaakt. De gedetineerde zat vast in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. Vlak voor de ontsnapping was de man op een politiebureau voor een verhoor. Hoe hij precies wist te ontsnappen, is nog niet duidelijk.

Nog altijd spoorloos

De politie en het Openbaar Ministerie hebben FASTNL (Fugitive Active Search Team) ingeschakeld om de voortvluchtige op te sporen. Tot nu toe is de gevangene nog niet gevonden. De autoriteiten geven verder geen details vrij over de identiteit van de man, de reden van zijn detentie of het verhoor waarvoor hij aanwezig was op het politiebureau.