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Opnieuw onrust in Floradorp: politie houdt twee mensen aan

Opnieuw onrust in Floradorp: politie houdt twee mensen aan

Crime

Vandaag, 06:22

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De politie heeft maandagavond twee mannen gearresteerd in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het gaat om een 39-jarige man die vuurwerk naar de politie gooide en een jongen van 14 jaar die verdacht wordt van openlijke geweldpleging.

De politie laat in een persbericht weten dat het maandag opnieuw korte tijd rumoerig was in Floradorp. Aan het einde van de middag verzamelde een groepje buurtbewoners zich rond de Sneeuwbalstraat, waar vuurwerk werd afgestoken en kleine brandjes op de weg werden gesticht. Later op de avond werden er ook stenen en glas richting de politie gegooid.

Plan vreugdevuur afgewezen

Inwoners van Floradorp kregen vorige week een brief van burgemeester Femke Halsema waarin hun alternatieve plan werd afgewezen voor het traditionele vreugdevuur op oudejaarsavond, dat niet langer wordt toegestaan. Groepen jongeren zouden daarop zijn gaan rellen. De ME werd vorige week meerdere keren ingezet.

De politie laat weten dat buurtbewoners zich zorgen maken over de onrust en dat er daarom "volop is geïnvesteerd in de buurt om contact aan te gaan". Zo is de politie met (wijk)agenten en jongerenwerkers aanwezig. "Ook vanavond waren we zichtbaar en onzichtbaar aanwezig", aldus de politie.

Door ANP

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