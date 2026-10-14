'Bakstenen naar politie gegooid bij onrust in Amsterdam-Noord'

De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5. Volgens de woordvoerder kwam de brandweer aan het einde van de middag af op een melding van een brand buiten en werd het onrustig in de buurt toen de brandweer die wilde blussen.

Nadat de politie was gekomen om de brandweer te ondersteunen, bleek volgens de woordvoerder al snel dat "de veiligheid van de hulpverleners niet meer gewaarborgd" kon worden. "Uiteindelijk is de ME ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen." De politie heeft drie mensen aangehouden voor vernielingen, meldde de woordvoerder rond 22.00 uur.

'Bakstenen naar agenten gegooid'

Op beelden van AT5 is te zien dat onder meer een houten pallet in brand staat en dat iemand een verkeersbord omvertrekt. Volgens Het Parool zochten tieners de confrontatie met de politie en werden daarbij onder meer bakstenen naar agenten gegooid.

Plan oudjaarsvuur afgewezen

De bewoners van de wijk Floradorp, waar de Sneeuwbalweg onder valt, hebben woensdag een brief van burgemeester Femke Halsema ontvangen waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudjaarsvuur werd afgewezen. Dat zou aanleiding zijn geweest voor de onrust woensdagavond.

Een woordvoerder van Halsema zegt dat het besluit is gebaseerd op een advies van brandweer over de brandveiligheid van het nieuwe plan. Dat was negatief. In de brief nodigt Halsema buurtbewoners uit om in gesprek te gaan over een alternatief.

Eind 2025 was het ook al onrustig in de wijk nadat het jaarlijkse vreugdevuur door Halsema werd verboden vanwege veiligheidsrisico's. Ook toen werd er meerdere keren onder meer brand gesticht en greep de ME meermaals in.