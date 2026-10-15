ME opnieuw ingezet bij onrust in Amsterdamse wijk Floradorp

Voor de tweede dag op rij is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Het is daar onrustig, vooral rondom de Sneeuwbalstraat. Een groep bewoners, onder wie veel jongeren, zorgt voor veel overlast door onder andere brand te stichten en de politie met bierflesjes en vuurwerk te bekogelen.

Donderdagmiddag werd het opnieuw onrustig. Pallets werden in brand gestoken en dranghekken op de weg geplaatst. Nadat de politie tevergeefs met de jongeren in gesprek was gegaan, werd om 19.00 uur de ME opnieuw ingezet.

Rellen kunnen 'vergaande gevolgen' hebben

Een woordvoerder van de politie laat weten dat hij hoopt dat de jongeren zich realiseren waar ze mee bezig zijn: "als je zulke voorwerpen gooit naar agenten en inwoners kan dat fataal zijn en vergaande gevolgen hebben." Ook doet de woordvoerder een oproep aan de ouders van de rellende jeugd om hun kinderen in het gareel te houden: "Het is niet normaal dat we worden bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en zelfs stenen."

Woede om afgezegd vreugdevuur

In de wijk, die in Amsterdam-Noord ligt, is het traditie om rond de jaarwisseling een groot vreugdevuur aan te steken. Sinds dit jaar is dat vreugdevuur verboden. Ook een kleinere versie van het vreugdevuur mag niet plaatsvinden, zo liet burgemeester Halsema de bewoners woensdag in een brief weten. Volgens Halsema kan de gemeente de brandveiligheid van de bewoners niet waarborgen. Het verbod op het vreugdevuur is waarschijnlijk de reden voor de onrust in de wijk.