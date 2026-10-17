Amsterdammer (22) via supersnelrecht gestraft voor onrust in Floradorp

Een 22-jarige man uit Amsterdam is vrijdag veroordeeld tot een celstraf en een werkstraf voor zijn aandeel in de rellen van afgelopen week in Floradorp. De man gooide onder meer een tuintafel van een buurtbewoonster in een vuur. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

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De man werd woensdagavond aangehouden tijdens de ongeregeldheden in de Amsterdamse wijk. Hij bekende naast een tuintafel ook een houten paal in de vlammen te hebben gegooid. De rechter legde hem tijdens een supersnelrechtzitting 3 dagen onvoorwaardelijke celstraf, 6 dagen voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 40 uur op. Ook moet hij de eigenares van het tuinmeubilair een schadevergoeding betalen.

Onrust om verboden vreugdevuur

Het was deze week meerdere avonden onrustig in Floradorp. Bewoners zijn boos omdat de gemeente geen steun geeft aan hun alternatief voor het traditionele vreugdevuur tijdens oud en nieuw. Ze wilden een open vuur maken in een speciale container. Het traditionele Floravuur is al langer verboden door burgemeester Femke Halsema.

Woensdag liep de situatie uit de hand en moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen. De officier van justitie sprak van een grimmige sfeer in de wijk. "Jaarlijks is er veel onrust in Floradorp vanwege het door de burgemeester verboden Floravuur. Ook afgelopen woensdag en donderdag was de sfeer in Floradorp grimmig. Er was een vuur gemaakt, hulpdiensten zijn gehinderd en de ME moest uiteindelijk worden ingezet."

Opnieuw aanhoudingen

Ook donderdagavond ging het opnieuw mis in de wijk. Er werd brand gesticht op straat en agenten werden bekogeld. De politie hield vijf mensen aan voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. Vier van hen zijn minderjarig. Twee minderjarigen zijn doorverwezen naar Bureau Halt.