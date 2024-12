'Landelijk onderzoek naar dierenmisbruik na zaak Marktplaatsoppas'

In heel Nederland worden momenteel strafrechtelijke onderzoeken gedaan naar dierenmisbruik. Deze onderzoeken volgen op de zaak van Julian F. (25) uit Tuitjenhorn, die eerder dit jaar werd veroordeeld voor ontucht met kinderen en dieren. Volgens NH Nieuws lopen er nu minimaal zestien onderzoeken naar personen die in de telefoon van F. stonden.

De verdachten zijn onder andere boeren, professionele dierenfokkers en (huis)diereneigenaren uit regio's zoals Amsterdam, Den Haag, Noord-Nederland en Oost-Nederland. Zij worden verdacht van het seksueel misbruiken van dieren, het aanbieden van hun dieren voor ontucht of het bezit van dierenporno. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van een netwerk.

In één zaak wordt een varkenshouder uit Oost-Nederland verdacht. Hij zou op verzoek van Julian F. videobeelden hebben gemaakt, waarop te zien is hoe F. seks had met een varken. De man wordt genoemd in chats met F., waarin expliciet over seks met dieren werd gesproken.

Honderden contacten in telefoon

Na de aanhouding van Julian F. in mei 2023 vond de politie in zijn telefoon meer dan 500 contacten, opgeslagen onder namen als 'boer', 'hond' en 'paard'. De personen worden nu onderzocht. Bij het OM Oost-Nederland lopen negen onderzoeken; in andere regio's zoals Amsterdam en Den Haag lopen er meerdere.

Volgens justitie kunnen de verdachten afhankelijk van hun rol een waarschuwing, een verbod op dierenbezit of vervolging krijgen.

Hoger beroep

F. heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen zijn straf. De eerste zitting staat gepland voor 7 januari. Een andere verdachte, een man uit Zegveld, wordt verdacht van ontucht met een hond. Zijn zaak komt op 6 februari voor de rechter in Utrecht.