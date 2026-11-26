Voor de vierde keer in korte tijd is er in Rhenen een grote vuurwerkvondst gedaan. Deze keer lag er zwaar illegaal vuurwerk in een huis en in een auto, en er is iemand opgepakt. Terwijl de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) alles meenam moesten omliggende huizen ontruimd worden. Ondertussen zijn sommige vuurwerkliefhebbers vastberaden om ook dit jaar gewoon te knallen, ondanks het verbod.

Omdat het niet mag, begint men ongewone plekken te bedenken om dit vuurwerk op te slaan, zo ook in Rhenen, waar woensdag begraven dozen in het bos werden gevonden. Met het vuurwerkverbod vreest onderzoeker Nancy Blaker dat de illegale handelsnetwerken verder aan kracht winnen, terwijl het voor justitie een enorme opgave is om die te ontmantelen.

"Er zijn drie gradaties in deze vuurwerkcriminaliteit. Justitie gaat de distributiebanen maar met mondjesmaat doorbreken, daar heb je heel veel mankracht voor nodig. Je moet de kopstukken, de grote distributie uitschakelen."

Inwoners van Rhenen geven bij Hart van Nederland aan wel kwaad te zijn over de nieuwe vuurwerkvondst, maar niet verbaasd. Bekijk hun reactie in bovenstaande video.

Gigantische run

Ondertussen zijn de echte vuurwerkliefhebbers vastberaden om ook dit jaar gewoon te knallen, ongeacht de risico's en de hogere prijzen. Een van hen, die anoniem zijn verhaal doet, verwacht dan ook dat de vraag naar illegaal vuurwerk flink zal toenemen. "Er gaat een gigantische run komen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "De dollartekens zijn belangrijker dan de angst. Liefhebbers hebben het er wel voor over."

Hij zegt dat hij zich niet door justitie in een verdomhoekje laat drukken. Er zal met de jaarwisseling vuurwerk afgestoken blijven worden, benadrukt hij. "Daar moet je als liefhebber wel een stukje innovatiever voor zijn. Wij hebben onze wegen waar ze nooit achter zullen komen."