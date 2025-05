Cel en tbs geëist tegen Cor M. (53) voor seksueel misbruik van hond en minderjarige neefjes

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Utrecht een celstraf van vier jaar en tbs met voorwaarden geëist tegen de 53-jarige Cor M. uit Zegveld voor betrokkenheid bij seksueel misbruik van zijn hond. Het OM verdenkt de man ook van seksueel misbruik van twee neefjes. Dat zou zijn gebeurd rond het jaar 2000, toen de slachtoffers nog geen 12 jaar oud waren.

Welke straffen zijn er en hoe werkt het rechtssysteem in Nederland? Dat leggen we in bovenstaande video uit.

De verdachte zou in 2021 en 2022 drie dierenpornovideo's hebben gemaakt. Hij zou hebben gefilmd hoe Julian F. uit de gemeente Schagen zijn hond misbruikte. F. is vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging voor misbruik van een 2-jarig kind in een oppasgezin in Noord-Holland, het maken van kinderporno en seks met dieren.

M. stond in de telefoon van F. opgeslagen als 'Reu 49'. Hij bekende vrijdag in de rechtbank dat hij het misbruik van zijn hond filmde. Het misbruik van zijn neefjes ontkent hij.

'Ome Cor was gek op jonge jongens'

De beide broers hebben ruim twintig jaar gezwegen over het vermeende misbruik door hun oom Cor. Op een verjaardagsfeestje kwam een van de slachtoffers met zijn verhaal naar buiten. "Die verjaardag sloeg om in een ware nachtmerrie", vertelde zijn broer in de rechtbank.

Hij zou na het vissen zijn verkracht in de woning van zijn oma, zijn broertje zou 's avonds zijn misbruikt in een tent. Beide slachtoffers zijn ernstig getraumatiseerd. "Ze snakken naar erkenning", zei de aanklager.

"Ome Cor was gek op jonge jongens. Daarna daalde hij nog lager op de maatschappelijke ladder en bleek hij ook een voorliefde te hebben voor seks met een hond", zei de neef van de verdachte in zijn slachtofferverklaring. "Je koos ervoor het vertrouwen te breken en je neefjes te misbruiken."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Verstandelijke beperking

M. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen vinden hem enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Door zijn verstandelijke beperking zou M. de gevolgen voor slachtoffers maar moeilijk kunnen overzien.

Naast de celstraf en de tbs-maatregel eist het OM een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, waardoor M. na het uitzitten van zijn straf en de tbs-behandeling nog jarenlang onder toezicht kan blijven staan. De rechtbank doet op 16 mei uitspraak.

ANP