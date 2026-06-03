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NVWA vindt 189.000 verboden vapes in Brabantse loods

NVWA vindt 189.000 verboden vapes in Brabantse loods

Crime

Vandaag, 12:50

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De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een loods in de provincie Noord-Brabant in totaal 189.000 illegale vapes in beslag genomen. "Het gaat om vapes met verschillende zoete smaakjes. De verkoop daarvan is verboden in Nederland", aldus de NVWA in een persbericht.

Een webshop waar vapes verkocht werden, leidde inspecteurs naar de loods. Daar vonden ze eind april de grote hoeveelheid vapes. Die zijn in beslag genomen.

Boetes

Inspecteurs van de NVWA wilden zeker weten dat er geen vapes meer verhandeld werden vanuit de loods en gingen in mei opnieuw kijken. Ze troffen een lege loods.

"De eigenaar krijgt verschillende boetes. Ook worden alle vapes vernietigd. De eigenaar moet de kosten daarvan betalen", aldus de NVWA.

Door ANP

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