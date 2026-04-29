Hoogbejaarde (99) beroofd van pinpassen, politie zoekt deze verdachte

Crime

Vandaag, 12:29

Een 99-jarige uit Schoorl is slachtoffer geworden van een vorm van bankpasfraude. Een verdachte wist het slachtoffer te bewegen om pinpassen af te geven. Daarna werd er geld van de rekening afgeschreven.

De verdachte benaderde het slachtoffer en kreeg het voor elkaar dat de pinpassen werden afgegeven. Vervolgens is er frauduleus geld van de rekening van het slachtoffer afgeschreven.

Signalement van de verdachte

De verdachte is een man van ongeveer 1,75 meter lang met een normaal postuur. Hij heeft een lichte huidskleur en kort donker haar met een slag. Op het moment droeg hij een zwarte gewatteerde jas, een Nike-joggingbroek en witte sportschoenen.

De politie heeft een herkenbare foto van de verdachte gedeeld en roept mensen die de verdachte herkennen op zich te melden.

In bovenstaande video laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze slimme trucs.

