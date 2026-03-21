Bejaarde man (83) lange tijd uitgebuit en onder druk gezet in eigen woning

Crime

Vandaag, 14:17

Een 83-jarige man is lange tijd uitgebuit en onder druk gezet in zijn eigen huis. Een 38-jarige man uit Terneuzen is aangehouden als verdachte. De zaak kwam aan het licht nadat de thuiszorg een melding maakte van een verdachte situatie.

De verdachte zou de oudere man onder meer hebben opgedragen om grote bedragen geld te pinnen en zelfs zijn pinpas af te staan. Met die pas deed de verdachte ook zelf uitgaven. Daarnaast was de verdachte vaak fysiek aanwezig in de buurt van de woning, waardoor het 83-jarige slachtoffer zich regelmatig onveilig voelde.

Melding door thuiszorg

Toen een medewerker van de thuiszorg op een dag een onbekende man in de woning van de oudere man zag, ging het balletje rollen. De medewerker maakte melding van het voorval. Daarop werd ook de familie ingeschakeld, die in gesprek ging met hun 83-jarige familielid. Op basis van die gesprekken vielen de puzzelstukjes in elkaar en lijkt het erop dat de man langere tijd flink onder druk heeft gestaan.

Door Redactie Hart van Nederland

