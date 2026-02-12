Vrouw (51) opgepakt voor diefstal 50.000 euro van 'oudere man'

Een 51-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt omdat ze ruim 50.000 euro zou hebben gestolen van een 'oudere man' uit De Bilt. Dat meldt RTV Utrecht. De man werd in augustus 2025 beroofd van zijn telefoon en pinpas. Niet veel later bleek dat er een enorm bedrag van zijn rekening was verdwenen.

De diefstal kwam pas aan het licht toen het slachtoffer een paar weken na de beroving zijn bankzaken controleerde. Tot zijn schrik was er in korte tijd een grote som geld opgenomen. Het gaat om in totaal 50.000 euro. Hoe het geld precies is weggesluisd, is niet bekendgemaakt.

Aangehouden

De 51-jarige verdachte werd op 28 januari aangehouden in haar woning, daar troffen ze meerdere waardevolle spullen aan die van het slachtoffer zouden zijn. Wat het precies voor spullen zijn, is niet bekendgemaakt.

De vrouw zit vast en wordt verdacht van diefstal. De politie onderzoekt de zaak verder.