Tiener onder schot beroofd van schoenen en sokken in Purmerend

Een jongen is vrijdagmiddag in Purmerend onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van onder meer zijn schoenen en merksokken. Dit gebeurde in een parkje vlak bij de Pinksterbloem. De vier eveneens minderjarige verdachten mishandelden hem ook zo ernstig dat hij naar het ziekenhuis moest.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Je ziet het in bovenstaande video.

De politie heeft de verdachten kort na de beroving aangehouden. Een van de jongens bleek in het bezit van een vuurwapen. Bij de andere drie zijn spullen van het slachtoffer teruggevonden.

De politie is nog op zoek naar getuigen die iets van de beroving hebben gezien. Twee van de verdachten zouden op een fatbike hebben gezeten, de andere twee waren te voet.

