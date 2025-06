Man overleden door brand in chalet Haaren, vrouw zwaargewond

Een 83-jarige man is aan zijn verwondingen bezweken nadat zijn chalet in het Brabantse Haaren vrijdag in brand was gevlogen. Dit meldt de politie. Zijn echtgenote ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

De beelden van het incident zijn te zien in de bovenstaande video.

De brand in de woning aan de Scheurbroeksesteeg zou zijn ontstaan na een gasexplosie. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het precies kon gebeuren.

ANP