Grote brand bij kippenhouderij Heibloem: deel van 300.000 kippen omgekomen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een grote brand uitgebroken bij een kippenhouderij aan de Meijelseweg in het Limburgse dorp Heibloem. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand ontstond even na 04.30 uur in een loods waar mest was opgeslagen. De vlammen sloegen over naar een aangrenzende loods met daarin 300.000 kippen. Volgens de woordvoerder is een deel van de dieren omgekomen, maar het is nog onduidelijk om hoeveel kippen het precies gaat. Zowel de loods als de kippenstal zijn verloren gegaan, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar meerdere naastgelegen loodsen. Aanvankelijk trok er veel rook richting het dorp in de gemeente Leudal, maar volgens de veiligheidsregio is daar inmiddels geen sprake meer van.

Door de brand zijn ook deeltjes van zonnepanelen neergekomen in het gebied tussen Heibloem en recreatiepark De Leistert. De veiligheidsregio waarschuwt dat deze deeltjes schadelijk kunnen zijn voor grazende dieren.

