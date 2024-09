'Vorig jaar 46 miljoen dieren dood in Nederlandse stallen'

Volgens Wakker Dier stierven er in 2023 bijna 46 miljoen dieren in de Nederlandse vee-industrie zonder als voedsel te worden gebruikt. Deze dieren waren dood geboren, gedood om economische redenen, of stierven door ziekte, gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften, of tijdens transport. Het grootste deel betrof pluimvee: ruim 39 miljoen kuikens en kippen.

Haantjes worden bijvoorbeeld veelal gedood omdat ze geen eieren leggen en economisch niet rendabel zijn. Een klein deel wordt diervoeder, bijvoorbeeld voor slangen. Inmiddels is het mogelijk om vóór het uitkomen van een ei vast te stellen of het een hen of een haantje bevat. Dat maakt het mogelijk te besluiten om een ei met een haantje niet te laten uitkomen, maar in welke mate dat inmiddels gebeurt, kan Wakker Dier niet vaststellen.

Regelmatig komen er verborgen camerabeelden naar buiten waarin misstanden in stallen centraal staan:

1:32 Directeur pluimvee-slachterij ontkent misstanden op beelden

Stalbranden en vogelgriep niet meegeteld

Verder gaat het met name om (heel jonge) varkens, runderen en geiten, maar ook om konijnen. Wakker Dier zegt dat de cijfers nog niet compleet zijn. Zo zijn de slachtoffers van stalbranden en de dieren die zijn gedood om het vogelgriepvirus niet meegeteld. De registratie van sterftecijfers is ook niet voor alle diersoorten een wettelijke verplichting.

De kwestie staat voor deze week op de Kameragenda, maar Wakker Dier heeft niet veel hoop. "In de vorige week gepresenteerde plannen voor de komende jaren is nauwelijks aandacht voor de dieren." De organisatie roept de minister en de Tweede Kamer niettemin op tot het realiseren van een beter bestaan voor de dieren in de veehouderij.

Wakker Dier zegt voor de eigen berekeningen en schattingen uit te gaan van cijfers van onder meer het betreffende ministerie, statistiekbureau CBS, Wageningen University & Research, de Diergezondheidsmonitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Dierregistraties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

ANP