Dode gevonden bij brand in tehuis voor mensen met dementie in Rotterdam

Bij een brand in een tehuis voor mensen met dementie in Rotterdam is vrijdagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat bevestigen de politie en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan Hart van Nederland.

De brandweer kreeg rond 15.15 uur melding van de brand op de vijfde etage van het gebouw aan de Veldstraat in Feijenoord. Toen brandweerlieden naar binnen gingen, troffen ze de overleden persoon aan, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vuur was vrij snel geblust. Of het slachtoffer door de brand om het leven is gekomen of daarvoor al is overleden, is ook nog niet duidelijk. Over de identiteit van de overleden persoon zegt de politiewoordvoerster nog niets te weten.

De politie doet onderzoek naar de dood van de persoon en "houdt alle scenario's open".

Hart van Nederland/ANP