Marco Kroon moet zich melden na ingrijpen op Bevrijdingsdag in Wageningen

Marco Kroon moet zich komende week melden bij de Koninklijke Marechaussee. Hij wordt daar als verdachte verhoord in verband met een incident op Bevrijdingsdag, 5 mei, in Wageningen. Dat heeft Kroon vrijdagavond zelf bekendgemaakt in een bericht op LinkedIn.

Aan Nieuws van de Dag vertelt Marco Kroon wat er op 5 mei precies is gebeurd in Wageningen.

Het incident vond plaats op het 5 Mei Plein tijdens de Nationale Herdenking van de Bevrijding. Terwijl defensieminister Ruben Brekelmans een toespraak hield, betraden meerdere actievoerders het plein en riepen leuzen, waaronder 'Free Palestine'. Toen twee demonstranten spandoeken wilden ontvouwen, greep Kroon in.

Aangifte van mishandeling

Een van de demonstranten heeft inmiddels aangifte gedaan van mishandeling. "Deze persoon is volgens eigen zeggen, gedurende zijn eigen 'demonstratie', dusdanig 'zwaargewond' geraakt dat hij zich achteraf genoodzaakt voelde aangifte tegen mij te doen", schrijft Kroon. "Mooi dat dit kan in Nederland, want ook dít is de vrijheid waar ik trots op ben. Een vrijheid, waar de toen op 5 mei aanwezige WW-2 veteranen keihard voor gevochten hebben."

De militair geeft aan wel wat gewend te zijn, maar dat hij nu niet weet of hij moet lachen of huilen: "Dit 'akkefietje' wordt door het OM dusdanig serieus genomen dat we hier als overheid, dure man/vrouw-uren en andere schaarse middelen voor inzetten, terwijl er talloze andere zaken zijn die écht de aandacht verdienen."

Geen advocaat

Kroon zegt nog steeds volledig achter zijn optreden te staan, maar zal uit principe geen advocaat meenemen naar het eerste verhoor: "Als een advocaat in dit specifieke geval de zaak voor mij moet gaan winnen, dan moet ik nog eens heel goed nadenken over wat het uniform en onze Driekleur nog voor waarde hebben voor mij."