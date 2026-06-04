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Omgekomen Brit (52) in Heerhugowaard gelinkt aan dubbele moord in Amsterdam

Crime

Vandaag, 10:27

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De politie vermoedt dat de man die eerder deze week omkwam bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard een voortvluchtige crimineel is. Volgens Het Parool en NH Nieuws gaat het om een 52-jarige Brit die werd gezocht voor de moord op een Amsterdams echtpaar in 2017.

Maandagavond rukte een grote politiemacht uit naar de Coulombstraat. Bij RS Motorsport/Stam Autotechniek kwam een man om het leven en raakten twee mannen gewond bij een steekpartij en mogelijk ook een schietpartij. De twee gewonden, een 44-jarige man uit de gemeente Velsen en een 65-jarige man uit Heerhugowaard, zijn later in het ziekenhuis aangehouden.

Een ooggetuige die het fatale incident zag gebeuren, vertelt erover in de bovenstaande video.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De twee verdachten liggen nog in het ziekenhuis en mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat.

De politie roept daarnaast op om beelden van het incident en de nasleep niet te delen, uit respect voor de nabestaanden en om het onderzoek niet te belemmeren.

Door Redactie Hart van Nederland

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