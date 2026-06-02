Twee verdachten aangehouden na steekpartij Heerhugowaard

Na het steekincident op de Coulombstraat in Heerhugowaard zijn een 65-jarige man uit Zaandam en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen aangehouden als verdachten. De politie meldt verder dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de identiteit van de persoon die om het leven is gekomen bij de steekpartij.

Op maandag kreeg de politie rond 19.30 uur een melding van een steekpartij op de Coulombstraat. Vermoedelijk heeft daar in een bedrijfspand een steek- en schietincident plaatsgevonden. Na het incident zijn de twee verdachten met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn zij aangemerkt als verdachten en aangehouden.

In beperkingen

"De verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat. De aanleiding van het incident wordt onderzocht. De politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart en zoekt getuigen", aldus de politie.