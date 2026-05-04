Meerdere steekpartijen gemeld op verschillende plekken in Noord-Holland

Hulpdiensten in Noord-Holland hebben maandag in korte tijd meerdere meldingen van steekpartijen binnengekregen. Onder meer in Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak.

In Zaandam is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerster weten. Ook in Den Helder en Heemskerk zijn steekpartijen gemeld. Meer informatie daarover heeft de politie nog niet.

"Het is erg druk, de collega's zitten er nog middenin", zegt de woordvoerster. Ze benadrukt dat er nog maar weinig informatie beschikbaar is.