Man (38) opgepakt voor dodelijke steekpartij Amsterdam-Oost

Crime

Vandaag, 11:07

De politie heeft deze week een 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een dodelijke steekpartij in de stad. Bij het geweldsincident kwam een 54-jarige Amsterdammer om het leven.

Het slachtoffer werd op dinsdag 14 april rond 22.00 uur zwaargewond aangetroffen op de Tugelaweg in Amsterdam-Oost. Agenten kwamen af op een melding van een vechtpartij en probeerden de man nog te helpen, maar dat mocht niet baten: hij overleed ter plekke.

Eerdere verdachte vrijgelaten

In het onderzoek hield de politie eerder al een andere man aan die als betrokkene werd gezien bij het incident. Die persoon bleek uiteindelijk geen verdachte en is inmiddels weer vrijgelaten.

De 38-jarige verdachte zit vast en wordt verder verhoord over zijn mogelijke rol bij de steekpartij.

Door ANP

