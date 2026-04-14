Persoon doodgestoken in Amsterdam-Oost: zeker één verdachte in beeld

Crime

Gisteren, 22:51

Een man is dinsdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij op de Tugelaweg in Amsterdam-Oost. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van het steekincident. Op straat troffen agenten een zwaargewonde man aan. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen. Dat mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plaatse, meldt een woordvoerder van de politie.

Onderzoek

De Forensische Opsporingsdienst en recherche zijn direct een onderzoek gestart. De omgeving is ruim afgezet om sporen veilig te stellen. Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog niet duidelijk.

Volgens de politie is er in ieder geval één verdachte in beeld. Of die persoon al is aangehouden, is nog niet bekend. De politie sluit niet uit dat er mogelijk meerdere mensen betrokken zijn bij het geweldsincident.

Door Redactie Hart van Nederland

