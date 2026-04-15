Doodgestoken man in Amsterdam-Oost in 54-jarige man

Crime

Vandaag, 14:23

De man die dinsdagavond is neergestoken op de Tugelaweg in Amsterdam-Oost, is een 54-jarige inwoner van de hoofdstad. Hij werd kort na 22.00 uur zwaargewond gevonden, nadat de politie een melding had gekregen van een mogelijke vechtpartij.

Ondanks ingrijpen van de hulpdiensten overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Getuigen hebben een man zien wegrennen richting het nabijgelegen Krugerplein.

Onderzoek

De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld en vraagt mensen die iets weten of camerabeelden hebben, zich te melden.

Door ANP

