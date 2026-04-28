Tweede verdachte aangehouden voor steekpartij na Kingsland Amsterdam

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident na afloop van het Koningsdagfestival Kingsland in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Twee personen raakten daarbij gewond. Volgens een woordvoerster zitten een 26-jarige man uit Schiedam en een 22-jarige man uit Rotterdam nog vast.

Een van de slachtoffers moest naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe die persoon eraan toe is. De andere kon ter plekke worden behandeld.

De politie doet nog onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld, zegt de woordvoerster.