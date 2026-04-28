Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tweede verdachte aangehouden voor steekpartij na Kingsland Amsterdam

Tweede verdachte aangehouden voor steekpartij na Kingsland Amsterdam

Crime

Vandaag, 11:07 - Update: 16 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident na afloop van het Koningsdagfestival Kingsland in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Twee personen raakten daarbij gewond. Volgens een woordvoerster zitten een 26-jarige man uit Schiedam en een 22-jarige man uit Rotterdam nog vast.

Een van de slachtoffers moest naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe die persoon eraan toe is. De andere kon ter plekke worden behandeld.

De politie doet nog onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld, zegt de woordvoerster.

Door ANP

Lees ook

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.