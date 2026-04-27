Steekpartij na afloop festival Kingsland: gewonden en arrestatie

Steekpartij na afloop festival Kingsland: gewonden en arrestatie

Vandaag, 21:57

Bij het Koningsdagfestival Kingsland in het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt door een steekpartij. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De melding kwam rond 21.00 uur binnen. Volgens de politie hebben beide slachtoffers steekwonden. Eén persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander kon ter plekke worden behandeld.

Het incident vond plaats na afloop van het festival. Meerdere hulpdiensten kwamen in actie, waaronder een traumahelikopter die in het stadion landde.

De politie heeft een verdachte aangehouden, maar over de toedracht is nog weinig bekend. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers en de verdachte elkaar kenden en wat er precies aan het steekincident voorafging.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

