Drie gewonden bij steekpartij in Winschoten, acht mensen aangehouden

Crime

Vandaag, 14:37

Bij een steekpartij na een conflict in Winschoten zijn vrijdagavond drie mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie zaterdag. Acht mensen zijn aangehouden.

De eerste meldingen van het conflict kwamen vrijdag rond 22.30 uur bij de politie binnen. Er zouden ook schoten zijn gehoord, maar de politie heeft daar geen aanwijzingen voor gevonden. Vrijwel direct nadat agenten ter plaatse waren, hebben ze vijf mensen aangehouden.

Bij de aanhoudingen gaat het om twee mannen van 21 en 52 jaar uit Winschoten, twee mannen van 19 en 21 jaar uit Leeuwarden en een 20-jarige man uit Oude Pekela.

Daarna troffen de agenten "op verschillende locaties" drie mensen aan met steek- en snijwonden. Deze mannen van 24 en 28 jaar uit respectievelijk Winschoten en Leeuwarden en een minderjarige jongen uit Winschoten zijn ook aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

