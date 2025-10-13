Terug

Verdachte in zaak overleden tweelingbroer S10: 'Ik ben onschuldig'

Crime

Vandaag, 14:33 - Update: 2 uur geleden

De 30-jarige Richie F. uit Hoorn ontkent dat hij betrokken was bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10. "Ik heb niets te maken met de gijzeling en niets te maken met zijn dood. Ik ben onschuldig", zei F. maandag in de rechtbank in Haarlem.

Op 16 april werd de tweelingbroer van Stien den Hollander, ofwel S10, zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij overleed op 19 juni 2025 aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt F. van vrijheidsberoving en doodslag. Het OM stelt dat de broer van S10 in de flat werd vastgehouden en geen andere uitweg zag dan van het balkon te springen.

Afgelopen september vond de eerste inleidende zitting in de zaak plaats, daarbij waren zowel moeder als tweelingzus S10 aanwezig:

'Hij wist precies wat er speelde'

De advocaat van F. heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest op te heffen, omdat uit camerabeelden is gebleken dat F. niet in de woning was ten tijde van de val om 19.02 uur. "Hij weet helemaal niets van een gijzeling. Hij was niet betrokken bij val en ook niet bij zijn dood", betoogde de raadsman. Het OM wil dat F. vast blijft zitten, omdat hij 's middags wel in de woning is geweest en ook bij de "nazit" met twee medeverdachten aanwezig was.

Volgens het OM was F. een dag voorafgaand aan de fatale val betrokken bij het plan voor de vrijheidsberoving van het slachtoffer. "Hij wist precies wat er speelde." Volgens de officier van justitie klopt het dat F. vlak voor de fatale val is vertrokken. Hij zou de auto van het slachtoffer hebben verplaatst.

De zangeres woonde de zitting niet bij, haar moeder zat wel op de publieke tribune. Voor de zaak zijn in totaal vijf verdachten aangehouden, van wie er nu nog drie vastzitten. Een minderjarige is onder voorwaarden vrijgelaten. Het onderzoek van het OM is niet eerder dan volgend jaar klaar. "We willen de onderste steen boven krijgen", zei de officier. Ze sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

