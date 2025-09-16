Terug

Opnieuw verdachte aangehouden in zaak dood tweelingbroer S10

Crime

Vandaag, 15:47

De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van de tweelingbroer van S10. Een 35-jarige man uit Rotterdam is dinsdag aangehouden op verdenking van doodslag en "vrijheidsbeneming met de dood tot gevolg", meldt de politie. Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De 24-jarige broer van de zangeres werd op 16 april zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. De man uit Hoorn overleed twee maanden later aan zijn verwondingen.

Onlangs liet S10 weten voor het eerst na het tragische nieuws weer op te gaan treden:

S10 gaat weer optreden na verlies broer
1:22

S10 gaat weer optreden na verlies broer

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man in de flat werd vastgehouden en geen andere uitweg zag dan van het balkon te springen, bleek eerder deze maand tijdens een inleidende zitting tegen een van de andere verdachten. In de zaak zijn eerder vier verdachten aangehouden, van wie er twee nog vastzitten.

ANP

