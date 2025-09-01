Terug

OM: broer S10 sprong mogelijk van balkon, 'zag geen andere uitweg'

Rechtszaak

Vandaag, 14:16

Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat de omgekomen tweelingbroer van S10 geen andere uitweg zag dan van een balkon af te springen. Dat bleek maandag uit de eerste inleidende zitting in de zaak in Haarlem. Jermandino S., de 24-jarige verdachte uit Hoorn, was zelf niet bij de zaak aanwezig.

Op 16 april werd de broer van S10 zwaargewond gevonden op het dak van een garage in Amsterdam, na een val van vier verdiepingen hoog. Drie dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Stien den Hollander, zoals de zangeres echt heet, was samen met haar moeder aanwezig bij de rechtbank. Ze wilde de pers niet te woord staan. Haar advocaat legt uit dat de nabestaanden het nog zwaar hebben met het verlies. "Zij willen weten wat er precies is gebeurd en hoe hij daar beneden is gekomen", aldus de advocaat.

Val van balkon?

Het OM onderzoekt ook de mogelijkheid dat het een val van het balkon is geweest. S. is niet de enige verdachte in deze zaak. Er zijn nog twee anderen aangehouden, eentje zit vast en de ander is onder voorwaarden vrijgelaten.

De officier denkt dat er nog meer aanhoudingen in deze zaak zullen komen. De volgende zitting is op dinsdag 11 november en de tweede verdachte staat op maandag 13 oktober voor het eerst voor de rechter.

ANP

