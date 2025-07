Man (30) in zaak rond dood tweelingbroer S10 langer vast

De 30-jarige man uit Hoorn die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10 blijft voorlopig in de cel. De rechtbank Noord-Holland heeft donderdag besloten zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen.

Het slachtoffer, een 24-jarige man, werd op 16 april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij had daarvoor urenlang in een woning in de flat verbleven, waar hij mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Op 19 juni overleed hij aan zijn verwondingen.

Onlangs liet S10 weten voor het eerst na het tragische nieuws weer op te gaan treden:

1:22 S10 gaat weer optreden na verlies broer

Eerder werd al een 23-jarige man uit Hoorn aangehouden. Zijn voorarrest werd begin juni met zestig dagen verlengd. Op 30 juni beslist de rechtbank of hij nog eens dertig dagen vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van doodslag.

