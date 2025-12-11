Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM vervolgt PVV-Statenlid voor aanrijden XR-demonstrant

OM vervolgt PVV-Statenlid voor aanrijden XR-demonstrant

Crime

Vandaag, 15:29

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie gaat het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tiggelen (PVV) vervolgen voor het aanrijden van een demonstrante van Extinction Rebellion op 3 maart. Dat laat de advocaat van de 67-jarige activiste weten. Het OM bevestigt een 73-jarige man uit Zandvoort te gaan vervolgen, maar noemt geen naam.

Het Statenlid wordt vervolgd voor meerdere misdrijven. Het gaat om poging tot zware mishandeling, mishandeling, het verlaten van de plaats van een ongeval en het verstoren van een vergadering. Ook wordt hij vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag.

Hersenschudding

Het slachtoffer demonstreerde op 3 maart in Haarlem op de openbare weg bij het Provinciehuis. Daar reed Van Tiggelen haar aan. Ze moest naar eigen zeggen in het ziekenhuis verblijven met een lichte hersenschudding. Ook hield ze er een pijnlijke rug en knie aan over. Aan persbureau ANP vertelde het Statenlid later dat hij niet geremd had en niet wist dat daardoor iemand gewond was geraakt. Van Tiggelen is een van drie PVV'ers in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad van Zandvoort. De zaak dient op 17 februari 2026 in de rechtbank van Haarlem.

Door ANP

Lees ook

Wilders woest over plannen D66 en CDA: 'Dikke middelvinger naar Nederland!'
Wilders woest over plannen D66 en CDA: 'Dikke middelvinger naar Nederland!'
GL-PvdA bevestigt aangifte tegen PVV'ers om AI-beelden Timmermans
GL-PvdA bevestigt aangifte tegen PVV'ers om AI-beelden Timmermans
Verkiezingsborden in Veendam bewerkt met hakenkruizen en PVV-letters
Verkiezingsborden in Veendam bewerkt met hakenkruizen en PVV-letters

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.