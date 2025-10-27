Verkiezingsborden in Veendam bewerkt met hakenkruizen en PVV-letters

In Veendam zijn meerdere verkiezingsborden beklad. Op beelden van RTV Noord is te zien dat posters van politieke partijen zijn doorgekruist en besmeurd met de letters 'PVV'. Ook zijn er hakenkruizen op de doeken aangebracht.

De gemeente Veendam reageert fel op de vernielingen. "Dat is schandalig en onacceptabel", laat de gemeente weten. De beschadigde borden worden maandag nog verwijderd en zo snel mogelijk vervangen. Ook doet de gemeente aangifte.

In een verklaring schrijft de gemeente dat verkiezingstijd juist bedoeld is om meningen op een open en respectvolle manier te delen. "In onze democratie is er ruimte voor verschil van mening, maar niet voor vernieling of respectloos gedrag. Dat is de kern van onze democratie. Vandalisme past daar niet bij."

De gemeente roept inwoners op om het debat netjes te voeren en elkaar met respect te behandelen. "We weten dat er soms stevige meningsverschillen zijn, en dat hoort erbij. Maar laten we die op een respectvolle manier tot uiting brengen: in gesprek met elkaar en straks in het stemhokje. Samen houden we onze gemeente waardig en veilig."