Politie zoekt getuigen van mishandeling in Haarlem: mogelijk om geaardheid

Vandaag, 17:42

De politie zoekt mensen die meer informatie hebben over een mishandeling vorige week in Haarlem waarbij een 33-jarige man zwaargewond raakte. In de nacht van 31 juli op 1 augustus is hij rond 02.30 uur in de Smedestraat mishandeld door twee mannen. De politie houdt er rekening mee dat het incident te maken heeft met de geaardheid van het slachtoffer.

De man is die nacht samen met een vriend als ze in gesprek raken met twee voor hen onbekende mannen. Nadat de geaardheid van de 33-jarige man aan bod was gekomen, wordt hij mishandeld. Hierbij verloor hij mogelijk het bewustzijn. Het slachtoffer werd na de mishandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het Haarlems Dagblad meldde vrijdag dat het slachtoffer geopereerd is en dat er platen en schroeven zijn geplaatst in zijn kaak en onder zijn oog. Hij is inmiddels thuis, maar is nog wel emotioneel en heeft veel pijn, schrijft de krant. Ook vertelt de man dat hij gevlucht is uit zijn geboorteland Oeganda, vanwege zijn seksualiteit.

