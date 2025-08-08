Terug

Man gooit 82-jarige vrouw twee keer tegen de grond in tram Amsterdam

Crime

Vandaag, 07:44

Een 82-jarige vrouw is woensdagmiddag ernstig mishandeld in tram 7 in Amsterdam. Dat meldt de politie. Het slachtoffer sprak een man aan op zijn gedrag, maar die bleek daar totaal niet van gediend.

Rond 13.30 uur wilde de vrouw uitstappen bij het Leidseplein, toen een man via de uitgang de tram in probeerde te stappen. Toen ze hem daarop aansprak, greep hij haar vast en gooide haar twee keer hard tegen de grond.

De vrouw is hevig geschrokken en heeft veel pijn. De dader ging er direct vandoor. Volgens de politie gaat het om een witte man van ongeveer veertig jaar oud.

De politie roept getuigen en mensen met meer informatie op zich te melden.

