Man bewusteloos geslagen na aanspreken op voordringen in supermarkt

Crime

Vandaag, 13:27

Wat begon als een alledaags bezoekje aan de supermarkt, eindigde woensdagmiddag in een drama aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam. Een 53-jarige man sprak een andere klant aan op voordringen bij de kassa, maar kreeg daarop een klap zó hard dat hij bewusteloos op de grond belandde.

De heftige mishandeling vond rond 15.00 uur plaats, toen de twee mannen in de rij stonden. Na een korte woordenwisseling sloeg de verdachte het slachtoffer onverwachts. De man viel direct op de grond en raakte ernstig gewond. Volgens de politie was hij niet meer aanspreekbaar toen hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Verdachte op de vlucht

Toen agenten ter plaatse kwamen, was de dader al gevlucht. Hij rende te voet weg in de richting van de Griseldestraat. De politie roept getuigen dringend op zich te melden.

