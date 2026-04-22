Ravage na explosie bij geldautomaat in woonwijk Haarlem

Crime

Vandaag, 09:33 - Update: 1 uur geleden

Bij een geldautomaat aan het Santpoorterplein in Haarlem heeft dinsdagnacht een explosie plaatsgevonden. Later die ochtend hield de politie twee verdachten aan in de omgeving.

De explosie was rond 03.45 uur. Door de kracht van de klap gingen de ramen in de omgeving kapot. De politie meldt meerdere woningen in de omgeving te hebben ontruimd.

Op de vlucht

Na de explosie sloegen de verdachten op de vlucht op een motorscooter. Het voertuig werd later door de politie teruggevonden in de Molijnstraat in Haarlem. In dezelfde straat trof de politie ook een achtergelaten tas aan. Beide voorwerpen zijn veiliggesteld voor sporenonderzoek. Hoeveel mensen betrokken waren bij de plofkraak en of er geld is meegenomen, is nog onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Twee explosies kort na elkaar: plofkraken in Landsmeer en Badhoevedorp
ZIEN: Plofkraak en ramkraak in één nacht: politie onderzoekt twee incidenten
Vluchtende dader gefilmd bij plofkraak Amsterdamse geldautomaat
Grote ravage na plofkraak op geldautomaat, twee daders op scooter weggevlucht
Gebouw volledig verwoest bij zware plofkraak op geldautomaat in Diessen
