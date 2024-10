Vluchtende dader gefilmd bij plofkraak Amsterdamse geldautomaat

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 02.30 uur een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan de Maasstraat in Amsterdam. Door de enorme explosie belandden brokstukken van de automaat op straat en raakten omliggende panden beschadigd. Een omwonende maakte beelden waarop de dader te zien is.

Een getuige meldde tegenover stadsomroep AT5 dat er twee "gigaknallen" te horen waren. Het raam van een toegangsdeur naast de geldautomaat is volledig vernield. Boven de automaat bevinden zich woningen die mogelijk ook schade hebben opgelopen.

Verdachten op motorscooter gevlucht

De explosievenverkenner van de politie deed onderzoek, waarna de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de situatie verder onderzocht. Bewoners die tijdelijk hun huis niet in konden, mogen inmiddels weer terug naar binnen, vertelt een politiewoordvoerder aan AT5.

Getuigen zagen na de plofkraak twee verdachten vluchten op een motorscooter. Er vielen geen gewonden.